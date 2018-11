Dymisja dowódcy jednostki specjalnej

JW Nil to jednostka specjalna odpowiadająca m. in. za łączność, logistykę i zabezpieczenie medyczne podczas prowadzonych przez inne jednostki operacji. Ponadto, Nil zajmuje się też zbieraniem oraz analizą danych rozpoznawczych i wywiadowczych na rzecz GROM-u, komandosów z Lublińca i Agatu.

Płk. Krupę odwołał nowy dowódca wojsk specjalnych gen. Sławomir Drumowicz, któremu podlegają wszystkie polskie spec-jednostki. Jak twierdzi Onet, do dymisji przyczyniły się m. in. oskarżenia o mobbing, nepotyzm, a także rozprężenie procedur i dyscypliny wojskowej. Portal opisuje, swoje rozmowy z żołnierzami jednostki, którzy twierdzą, że "(...) Byli i obecni żołnierze JW Nil, wielu ich kolegów było przyjmowanych do jednostki bez selekcji. Dodatkowo, choć komandosi z Nil-a mają obowiązek wykonania określonej liczby skoków spadochronowych, niektóre osób z dowództwa tego nie robiły".

Jeśli chodzi o nepotyzm, w momencie objęcia jednostki przez płk Krupę, odchodzić zaczęli doświadczeni żołnierze. Na ich miejsce miały przychodzić osoby często związane rodzinnie z dowództwem JW Nil i Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych. Jednocześnie, jedna z księgowych współtworzących jednostkę, skarżyła się na mobbing. Wszystko zbiegło się w czasie z objęciem dowodzenia przez płk Mirosława Krupę.