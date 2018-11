Zaskakująca deklaracja Gowina. "Popełniliśmy błąd"

– Niezależnie od tego, jaka będzie prawna ocena działań byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego, powołując go na to stanowisko popełniliśmy błąd. To jest takie miejsce, w którym jest się poddanym wyjątkowo silnej presji zarówno nacisków, jak i pokus – powiedział Gowin. – Pan Marek Chrzanowski nie był w żadnej mierze osobą reprezentującą jakiś obóz polityczny. Był po prostu młodym naukowcem i jako przedstawiciel środowiska akademickiego został powołany ze względu na swoje kompetencje naukowe – dodał wicepremier.

– Mam nadzieję, że następna osoba, która zostanie wybrana na to stanowisko przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie swoim dorobkiem życiowym, swoją postawą, ale też pewnym dużym doświadczaniem zawodowym dawała rękojmię, że będzie odporna zarówno na naciski, jak i na pokusy – stwierdził minister nauki i szkolnictwa wyższego.