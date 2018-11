"Nie mogę wykluczyć niskich pobudek i motywów". Ziobro o KNF

– To, co najważniejsze, to żeby były bardzo dynamicznie prowadzone czynności procesowe, aby sprawa została wyjaśniona możliwie szybko, ale tutaj też potrzebujemy współpracy ze strony tych, którzy dysponują oryginalnymi urządzeniami, na których był zapis dźwięku czy też obrazu, bo o takich też słyszymy – powiedział minister sprawiedliwości na antenie TVP Info. Zbigniew Ziobro wskazał, że do prokuratury nie dostarczono wciąż urządzeń nagrywających: – To niedobrze, bo to opóźnia czynności procesowe w tej sprawie, to budzi (...) znaki zapytania, co do woli szybkiego wyjaśnienia sprawy, a przecież wszyscy, którzy nie mają tu nic do ukrycia, powinni być zainteresowani, aby natychmiast materiał trafił do prokuratury i też był przedmiotem oceny przez biegłych.

Jednocześnie minister wyraził wątpliwości dotyczące intencji osób, który poinformowały o sprawie. Ziobro zwrócił uwagę na zwłokę z jaką przekazano informacje. – Nie mogę wykluczyć również niskich pobudek i motywów leżących po stronie osób, które składają tak późno zawiadomienie. To będzie przedmiotem badania. Ja mogę powiedzieć jedno. Z punktu widzenia takich standardów etyczno-moralnych to ta rozmowa nie dodaje chwały byłemu szefowi KNF, natomiast z punktu widzenia oceny prawnej, rodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa – podkreślił prokurator generalny.

Szef resort sprawiedliwości odniósł się także do wniosku PO, która chce powołania ws. KNF sejmowej komisji śledczej. – To jest taki trochę chichot historii. Platforma Obywatelska chce komisji śledczej, woła o niesprawności państwa, że państwo nie działa w sytuacji, kiedy państwo działa w sposób wzorcowy. Dzisiaj nie ma żadnych podstaw, żeby trzeba było powołać komisję śledczą, skoro bardzo dobrze wywiązuje się z zadania prokuratura i CBA – powiedział polityk w programie "Gość Wiadomości".