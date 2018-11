Kwaśniewski: Tusk sam sobie buduje pułapkę

Zdaniem byłego prezydenta, który był wczoraj gościem "Faktów po Faktach" na antenie TVN 24, Donald Tusk podjął już decyzję ws. powrotu do polskiej polityki. – Tusk wraca do polskiej polityki po prostu. Chyba nie zostawia szczególnych złudzeń. Oczywiście on nie musi dzisiaj decydować. Będzie czas na decyzje. Wiele będzie zależało od wyników wyborów parlamentarnych – powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Były prezydent ocenił, że "Tusk w jakimś sensie tą aktywnością sam sobie buduje pułapkę". – Dlatego że wzbudza duże oczekiwania społeczne i jak te oczekiwania będą naprawdę bardzo wysokie, to trudno będzie powiedzieć: "nie, ja jednak się rozmyśliłem, nie chcę, cofam się" – tłumaczył.

Gość "Faktów po Faktach" wskazał, że polskie życie publiczne nie straci na tym, jeżeli Donald Tusk ze swoim doświadczeniem międzynarodowym wróci do Polski. – Czy wyborcy mu na tyle zaufają, żeby powierzyć mu najważniejsze stanowisko w państwie? To już rzecz otwarta – mówił i dodał, że powrót Tuska do kraju ma sens i byłby wartością.