Trzaskowski o przyszłorocznym Marszu Niepodległości

Wybrany w wyborach samorządowych na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski pytany był na antenie TVN 24, czy w przyszłym roku zgodzi się na organizację Marszu Niepodległości.

– Jeżeli będzie szansa na to, że rząd będzie brał za to odpowiedzialność, tak jak ostatnio został do tego zmuszony, to tak. Widzę sojusz PiS-u z narodowcami – odparł polityk. Jak dodał, "jasnym jest to, że jeżeli nie ma przesłanek, że może marsz może być niebezpieczny, tak jak było w tym roku, to w tym momencie a priori nie można go zakazać".

– Jeżeli rząd powie tak: bierzemy za to pełną odpowiedzialność, zabezpieczamy marsz, jeżeli się pojawiają rasistowskie hasła, przychylimy się do wniosku miasta o rozwiązanie demonstracji, wtedy oczywiście nie ma żadnych podstaw, żeby a priori zakazać – podkreślił gość Konrada Piaseckiego.

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ulicami Warszawy przeszły organizowany przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości oraz zainicjowany przez rząd Biało-Czerwony Marsz "Dla Ciebie Polsko". Oba zgromadzenia, choć formalnie niezależne, przeszły jedną trasą: z ronda Romana Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Według danych podanych przez policję, w marszach wzięło udział ok. 250 tys. osób. "Warszawski marsz jest największym zgromadzeniem, jakie zabezpieczała stołeczna Policja w swojej historii" – podano we wspólnym komunikacie MSWiA i Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.