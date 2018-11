Trwa obława w Krakowie. Policja ma zdjęcia sprawców kradzieży

Do kradzieży doszło wczoraj rano, przy ulicy Bratysławskiej w Krakowie. Ofiary to dwaj mężczyźni pochodzących z Turcji, którzy do Polski przyjechali tylko na kilka dni, na Targi Jubilerskie odbywające się w hali EXPO Kraków. Skradziona złota biżuteria ma wartość nawet 300 tysięcy euro – podaje RMF FM.

Czterej sprawcy zaatakowali kiedy mężczyźni znajdowali się pomiędzy hotelem a centrum handlowym, przy dużym parkingu. Przestępcy uciekli z miejsca zdarzenia dwoma samochodami, a następnie porzucili i spalili jeden z pojazdów. Po kilku godzinach policja odnalazła też drugi pojazd, który sprawcy zostawili na osiedlowym parkingu na terenie Krakowa.

Świadkowie zdarzenia zrobili przestępcom zdjęcia, sprawców widać też na nagraniach z monitoringu. Policja prowadzi wciąż obławę.

Okradzeni obcokrajowcy znajdują się w szpitalu, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.