Dziennikarz: Została Pani "przystawką" Schetyny? Lubnauer: Przystawki lubię najbardziej

– Została pani podobno z kolei przystawką – przystawką Grzegorza Schetyny. Jak się pani czuje w tej roli – zapytał liderkę Nowoczesnej Robert Mazurek. – Tak, po pierwsze lubię jedzenie, w związku z tym zasadniczo przystawka by mi nie przeszkadzała. Przystawki lubię najbardziej we wszystkich restauracjach, ponieważ one są zawsze najsmaczniejsze – żartowała w odpowiedzi Lubnauer. Po chwili jednak liderka Nowoczesnej poważnie odpowiedziała, że jej partia ma większe szanse będąc częścią większego projektu, jakim jest Koalicja Obywatelska. – Ona (Koalicja Obywatelska – red.) się bardzo dobrze sprawdziła na te wybory samorządowe. Mamy szansę realizować nasze cele i wartości Nowoczesnej. To jest najważniejsze – tłumaczyła szefowa Nowoczesnej. Kiedy dalej dziennikarz przytoczył słowa dawnego lidera Nowoczesnej, który powiedział, że partia ta obecnie w zasadzie zniknęła i jest „wirtualnym bytem”, Lubnauer odpowiedziała: „Wirtualny to jest Ryszard Petru i jego Plan Petru, o którym już wszyscy chyba zapomnieli”. – W koalicji mieliśmy pełną podmiotowość. Nawet znak graficzny koalicji wyraźnie zaznaczał znak Platformy i Nowoczesnej. Był to typowy komitet koalicyjny dwóch ugrupowań. Po drugie, bardzo jasno podkreślamy swoje różnice i tym, czym się różni Nowoczesna, chociażby w kwestii gospodarczej jesteśmy bardziej liberalni, jesteśmy zdecydowanie bardziej proeuropejscy. Jesteśmy partią, która jest za rozdziałem Kościoła od państwa – podkreślała Lubnauer.