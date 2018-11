Były szef KNF stracił kolejną funkcję

O sprawie informuje portal rmf24.pl.

Po wybuchu afery związanej z KNF, Chrzanowski podał się do dymisji, został też zawieszony przez prezydenta w Narodowej Radzie Rozwoju.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to państwowa instytucja zarządzana obecnie przez Zdzisława Sokala. Jej zadaniem jest ochrona środków klientów banku w razie jego upadłości.

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że szef KNF zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego w zamian za ok. 40 mln zł. Miliarder nagrał Chrzanowskiego w marcu, a prokuraturę zawiadomił na początku listopada jego pełnomocnik, Roman Giertych. Po publikacji gazety Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała oświadczenie, informując, że uważa całą sprawę za szantaż ze strony Czarneckiego oraz próbę wywarcia wpływu na Komisję w momencie, w którym jego banki borykają się z poważnymi kłopotami, a ich wartość spada. Jednak kilka godzin po ujawnieniu tych informacji szef KNF podał się do dymisji, którą szybko przyjął premier Mateusz Morawiecki.