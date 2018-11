Funkcja Unsend w Messengerze już w Polsce

Obecnie skasowanie wysłanej już wiadomości jest niemożliwe. Możemy usunąć ją z okna swojego czatu, jednak nie oznacza to, że odbiorca nie może jej odczytać. Jak podają zagraniczne media, do komunikatora zostanie wprowadzona funkcja o nazwie Unsend, która pozwoli użytkownikowi na cofnięcie wysłanej wiadomości. Dzięki Unsend, wiadomość zostanie usunięta zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy.

Matt Navarra, były dziennikarz serwisu The Next Web i ekspert branży social media opublikował na Twitterze kolejną informację związaną z z nową funkcją. Chodzi o zapowiedź Facebooka dotyczącą nowej wersji Messengera do systemu iOS oznaczoną symbolem 191.0. Opcja Unsend da nam 10 minut na skasowania wysłanej wiadomości.

Nowa opcja ma być dostępna dla użytkowników mobilnej aplikacji Messenger zarówno w systemie Android, jak i iOS. Funkcja nie jest jeszcze widoczna u wszystkich. Aby skasować wiadomość użytkownik musi na nią kliknąć, a następnie zdecydować czy ma ona zostać usunięta jedynie po stronie nadawcy (jak dotąd), czy także u wszystkich adresatów. Po wybraniu tej drugiej możliwości wiadomość ma zniknąć ze skrzynki odbiorczej adresata, co potwierdza odpowiedni komunikat. Jak poinformował Stan Chudnovski, szef Messengera, kopia wysłanej i usuniętej wiadomości przez pewien krótki czas pozostanie na serwerach Facebooka i może zostać wykorzystana w przypadku jej zgłoszenia jako niezgodnej z regulaminem serwisu.