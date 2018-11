Owsiak przeprasza za wpis Pawłowicz. "Wyraziła się w sposób podły, chamski"

"Co oni z tego starszego człowieka zrobili...? Zamiast nakarmić i odprowadzić do domu,to ledwo stojącemu na zimnie starszemu człowiekowi zawiesili jakiś śmieć na szyi by publicznie poniżał sam swą godność... Pewnie robi to za jakieś marne grosze..Łobuzy !" – napisała Pawłowicz, komentując zdjęcie z 11 listopada. Widać na nim Bogusława Stanisławskiego, działacza społeczny zajmujący się prawami człowieka. Stanisławski w latach był 90. współtwórca polskiego oddziału Amnesty International. Na fotografii ma zawieszoną na szyi tablicę z napisem "Konstytucja".

Jerzy Owsiak, założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, poczuł się w obowiązku przeprosić Stanisławskiego. "Szanowny Panie Bogusławie. Nie znamy się osobiście. Wiem jednak o Panu, że był Pan współtwórcą i pierwszym szefem Amnesty International w Polsce. Wiem też, że został Pan odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski za swoje zasługi jako działacza opozycji demokratycznej. Tak się składa, że otrzymaliśmy ten Krzyż w tym samym, 2011 roku. Ja 26 maja, Pan 11 wrześni" – czytamy we wpisie Owsiaka na Facebooku.