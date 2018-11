Skandaliczne zachowanie Owsiaka w sądzie

Pozew jest powiązany z konkursem oraz utworzeniem profilu "Ruch Wypier... Krystyny Pawłowicz w Kosmos". Owsiak broni się, mówiąc: – Pani Pawłowicz założyła mi sprawę o coś, czego nie dokonałem. Nie jestem założycielem tej strony, nie jestem autorem. To można sprawdzić w ciągu sekundy.

Tymczasem Pawłowicz twierdzi, że Owsiak jest inspiratorem powstania "Ruchu". – Hejt pod moim adresem łączę z działaniami pana Owsiaka, na którego wypowiedzi hejtujący się powołują. Uważam, że pan Owsiak ma jakąś fobię na moim punkcie. Niszczy trwale, konsekwentnie i natrętnie mój wizerunek – mówiła w czwartek w sądzie. Parlamentarzystka PiS domaga się od Owsiaka przeprosin i 50 tys. zł zadośćuczynienia.

Jerzy Owsiak pojawił się w sądzie w t-shircie, z Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski na szyi. Krzyczał, uderzał dłonią w blat. Sędzia kilkukrotnie zwracał mu uwagę.

Jak twórca WOŚP odniósł się do konkursu na rozszyfrowanie skrótu "RWKPWK"? – Zorganizowaliśmy go, gdy strona działała już parę miesięcy. Uznaliśmy, że wypowiedzi pani poseł są kosmiczne. Mówiliśmy: Krystyna, wróć na ziemię. To miało być z humorem, nie miało nikogo obrażać – tłumaczył.

Wyrok w sprawie warszawski Sąd Okręgowy ma ogłosić 29 listopada.