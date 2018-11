Patriotyzm jest w lesie

Łukasz Zboralski: Lasy Państwowe otrzymały w tym roku nagrodę Strażnika Pamięci. Czy według pana obowiązkiem waszej instytucji jest także dbanie o pamięć i tożsamość narodową?

Andrzej Konieczny: Zwrot, którego pan użył – pamięć i tożsamość – od razu przypomina o ostatniej książce św. Jana Pawła II. Dla każdego, kto utożsamia się z naszą kulturą, historią, obyczajowością i znajduje w Polsce swoje miejsce do życia, to ważna lektura formacyjna. Jak najbardziej uważam, że dbanie o nasze dziedzictwo i pamięć o nim jest obowiązkiem Lasów Państwowych. Ten obowiązek był i jest wypełniany w praktyce od początku istnienia naszej organizacji. Po pierwsze, dlatego że tacy są leśnicy. To ludzie mocno związani poprzez swoją pasję i zawód z ziemią, a przez to ze swoimi małymi ojczyznami, ale i z całym krajem. Patriotyzm, świadomość dziedzictwa narodowego i odpowiedzialności za jego pielęgnowanie mają we krwi.