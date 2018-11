Były ubek z Wrocławia skazany. Ale do więzienia nie pójdzie

O wyroku, który 13 listopada zapadł przed Sądem Rejonowym w Koninie, poinformowała w piątkowym komunikacie Prokuratura Krajowa.

Rzeszowski pion śledczy IPN oskarżył Stefana R., o popełnienie zbrodni polegającej na "bezprawnym pozbawieniu wolności, w okresie od 21 maja do 24 maja 1952 roku we Wrocławiu, członka organizacji niepodległościowej o nazwie 'Orlęta' oraz dokonywaniu nieustannych przesłuchań zatrzymanego w areszcie, ponadto na grożeniu mu więzieniem oraz spowodowaniem zwolnienia z seminarium, w celu zmuszenia go do podpisania zobowiązania do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego".

Sąd wymierzył oskarżonemu karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat próby.