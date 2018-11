Cejrowski odpowiada zwolennikom PiS. "Do głowy im nie przyjdzie, że..."

"Dajemy sobie radę bez was, bo nie mamy wyjścia. Tylko po co wy nam jesteście potrzebni, skoro wciąż musimy sobie dawać radę sami? I najczęściej musimy sobie dawać radę PRZECIW wam" – napisał w liście otwartym do Prawa i Sprawiedliwości podróżnik Wojciech Cejrowski.

Podróżnik zwrócił też uwagę na niezrealizowane obietnice oraz pospiech. Jedną z poruszonych spraw była ustawa antyaborcyjna. "Nie mieliście napisanej ustawy antyaborcyjnej, gdy obiecaliście w wyborach, że będzie uchwalona, prawda? I nie macie jej napisanej do dziś, a tę przyniesioną przez milion Obywateli sabotujecie" – napisał.

Cejrowski w najnowszym wpisie odniósł się do fali krytyki, jaka spadła na niego za sprawą zwolenników PiS. "Lojalni PiSiarze piszą, że służby wyciągnęły na PiS najskrytszych agentów - czyli mnie. 3. Bo PiS jest święty i gdy ktoś atakuje prezesa za aborcję to od razu agent. 4. Tacy to konserwatyści są - im nie przyjdzie do głowy, że aborcja może być dla kogoś ważniejsza, niż lojalność wobec prezesa" – podsumował.