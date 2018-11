"Ani skandal, ani afera. To wypadek przy pracy". Minister zaskakująco o aferze KNF

"Gazeta Wyborcza" napisała, że były już przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski chciał, aby miliarder Leszek Czarnecki zatrudnił w jednym ze swoich banków prawnika Grzegorza Kowalczyka i dał mu wynagrodzenie na poziomie 40 mln zł.

W lutym 2017 r. Kowalczyk został powołany do rady nadzorczej warszawskiej giełdy, czyli do Rady Giełdy. Formalnie zgłosił go na to stanowisko bank PKO BP, kierowany przez Zbigniewa Jagiełłę. PKO BP przesłało oświadczenie, z którego wynika, że bank rzeczywiście zgłosił do rady Kowalczyka, ale wybrano go głosami Skarbu Państwa. Wtedy tymi głosami dysponowało dawne Ministerstwo Rozwoju kierowane przez Morawieckiego.

Teraz Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza oświadczenia majątkowe byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Analiza dotyczy prawdziwości tych dokumentów, a także spraw formalnych związanych ze składaniem oświadczeń. Analiza zakończy się rekomendacją, co do dalszych działań CBA w tym zakresie.

O całą sprawę została zapytana Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. W rozmowie z money.pl nieoczekiwanie przyznała, że był to "wypadek przy pracy". – Sytuacja kryzysowa jest obecnie dobrze zarządzana. W momencie, kiedy premier dowiedział się o sprawie, to wszystkie służby zajęły się problemem, a przewodniczący KNF zachował się w sposób odpowiedzialny podając się do dymisji. System bankowy jest bezpieczny. Odejście przewodniczącego KNF nie kończy tematu, bo musimy wyjaśnić, co się wydarzyło. Jestem bardzo ciekawa, co wydarzyło się między marcem a listopadem – powiedziała.