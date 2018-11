Domagała bezlitosny dla Stuhra: To już jakiś rodzaj patologii w myśleniu o rzeczywistości

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" współautor i wykonawca przeboju "Weź nie pytaj" odnosi się do zarzutów tych, którzy osadzając jego piosenkę w kontekście politycznym zarzucają mu oportunizm. Chodzi o fragmenty „Wolności ja nie chcę” i „Nie chcę żyć polityką/ Kiedy tłumy na mieście/ Ja córkom zrobię jeść".

Dyskusję o politycznym przesłaniu tej piosenki Paweł Domagała nazywa "absurdalną" i podkreśla, że nie chce się w to angażować. – Jeżeli ktoś wyrywa z kontekstu słowa „wolności ja nie chcę” i odnosi je do obecnej sytuacji politycznej, to sam musi się czuć bardzo zniewolony – wskazuje. Aktor tłumaczy, iż to że nie chce żyć polityką, nie oznacza że się nią nie interesuje. – Powinniśmy patrzeć politykom na ręce, ale nie powinniśmy im pozwolić zdominować naszego życia. Nie uważam też, że aktorzy czy muzycy mają kompetencje, by mówić ludziom, na kogo powinni głosować. Piekarz, który zatrudnia kilkanaście osób, ma do tego większy mandat niż ja – mówi Domagała.

Rozmówca "Wyborczej" tłumaczy, że utwór „Weź nie pytaj” nie jest piosenką polityczną. – Powstała, zanim zaczęły się protesty. „Tłumy na mieście” to impreza, co zresztą jest pokazane w teledysku jeden do jednego – dodaje.

Na uwagę dziennikarza, że padł ofiarą kontekstu, bo "dziś wszystko jest polityczne", Domagała przypomina zarzuty Macieja Stuhra pod adresem "Początku", tegorocznego hymnu Męskiego Grania. – Jego zdaniem w tych czasach nie powinno się śpiewać tekstu, który brzmi: „Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę”. Uważam, że to już jakiś rodzaj patologii w myśleniu o rzeczywistości – mówi stanowczo.