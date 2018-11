Morawiecki: Orzeł naszej gospodarki musi się wzbić jak najwyżej

Szef rządu wskazywał w swoim przemówieniu, jak PiS pomaga małym i średnim przedsiębiorcom. Jak tłumaczył, zaproponowano im najniższy podatek w UE. – Dzisiaj dla małych i średnich polskich firm zaproponowaliśmy najniższy podatek w Unii Europejskiej – 9 proc., a wielkie korporacje mają płacić uczciwy podatek 19-proc. Zmniejszenie obciążeń podatkowych przy jednoczesnej dbałości o polskich przedsiębiorców – mówił.







Morawiecki podkreślił też, że uwolnienie przedsiębiorców stało się faktem. – Te najbardziej spektakularne, widoczne zmiany gospodarcze, jak zmiany popytu, podatków, jednorazowe, strzeliste akty prawa gospodarczego, nie zmieniają rzeczywistości tak jak to, co nazywamy wpływem na stronę podażową gospodarki polskiej, czyli uwalnianie was z różnych pęt. Tego nie widać z dnia na dzień, ale to się dzieje. To się stało naszą rzeczywistością i to też powoduje, że ten wzrost gospodarczy przyczynia się tak wyraźnie do najwyższego dziś wzrostu gospodarczego w Europie – stwierdził.