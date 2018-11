Zaskakujący list do Kukiza. Napisał do niego... Paul McCartney

"Nigdy, w najbardziej nawet śmiałej wyobraźni nie pomyślałbym, że w moim życiu nastąpi taki moment, iż będę adresatem listu od Paul'a McCartney’a, który… ma do mnie prośbę!" – napisał na Facebooku poseł.

Lider zespołu The Beatles złożył na ręce Pawła Kukiza gratulacje z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości, a także wyszedł z pewną prośbą.

McCartney prosi polskiego polityka o pomoc w ustanowieniu 21 listopada dniem Izaaka Baszewisa Singera. To dzień urodzin pisarza. Singer to polski Żyd, który w wieku 33 lat wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W 1978 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. "Wiem od moich przyjaciół, że jest pan nie tylko przyjacielem zwierząt ale także liderem, który docenia moc sztuki w kształtowaniu oświeconego społeczeństwa" – czytamy w liście.

"Zastanawiam się tylko, skąd P. McCartney wiedział, że w naszej domowej bibliotece mamy chyba wszystkie dzieła Singera, którego wraz z Żoną Małgosią uważamy za genialnego pisarza i wspaniałego Człowieka" – napisał na Facebooku polski muzyk i polityk.

"Oczywiście zrobię wszystko, by prośbę Paula McCartney’a spełnić" – zapewnił Kukiz.