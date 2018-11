Tajna narada w siedzibie PiS. Prezes, premier i eksperci gospodarczy

Jak informowało dziś RMF FM, premier Mateusz Morawiecki próbuje uwikłać w aferę KNF prof. Adama Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego. "Najprawdopodobniej więc na szczycie ruszyła wojna o odpowiedzialność za aferę i kontrolę nad finansami w Polsce. Bo wiadomo, że między Morawieckim a Glapińskim od dawna miłości nie ma" – czytamy na portalu RMF24.

Teraz portal informuje o tajnej naradzie na Nowogrodzkiej, której tematem ma być afera w KNF. W rozmowach z prezesem PiS biorą udział najbardziej zaufani politycy partii.

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że szef KNF zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego w zamian za ok. 40 mln zł. Miliarder nagrał Chrzanowskiego w marcu, a prokuraturę zawiadomił na początku listopada jego pełnomocnik, Roman Giertych. Po publikacji gazety Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała oświadczenie, informując, że uważa całą sprawę za szantaż ze strony Czarneckiego oraz próbę wywarcia wpływu na Komisję w momencie, w którym jego banki borykają się z poważnymi kłopotami, a ich wartość spada. Jednak kilka godzin po ujawnieniu tych informacji szef KNF podał się do dymisji, którą szybko przyjął premier Mateusz Morawiecki.