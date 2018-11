"Mam nadzieję, że zobaczę Tuska w więzieniu". Giertych ma radę dla Ziemkiewicza

– Określiłbym postawę Donalda Tuska „nie chciałbym, ale trochę mnie kusi”. Obawia się, że przegra wybory. On powinien iść do pudła i mam nadzieję, że w więzieniu go zobaczę – powiedział w Telewizji Republika publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"Ziemkiewicz: „chcę zobaczyć Donalda Tuska w więzieniu”. Mam radę praktyczną – jak Pan tam trafi, to proszę włączyć telewizor" – napisał uszczypliwie na Twitterze Roman Giertych, odnosząc się do tych słów.