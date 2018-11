Biedroń: Gawkowski wyrusza w teren

Jak podkreślał Biedroń, dysponuje już na chwilę obecną koordynatorami okręgowymi i regionalnymi.

– Jako lider wystartuje po to, żeby te wartości, które są mi bliskie i tym wszystkim tysiącom osób, które przychodzą na spotkania ze mną i tym, którzy wierzą w projekt, pokazać, że da się wygrywać – tłumaczył Biedroń.

Zaznaczył jednak, że wystartuje później do krajowego parlamentu. – Jak pan sobie wyobraża skutecznie wprowadzić ten projekt do Parlamentu Europejskiego beze mnie, jeżeli ja jestem liderem i biorę odpowiedzialność za tych ludzi. Zrobię wszystko, żeby ludzie o podobnych poglądach jak ja, znaleźli się w Parlamencie Europejskim. Żeby do tego doszło muszę być liderem listy i będę liderem listy, podobnie, jak do polskiego parlamentu – zwrócił się do dziennikarza.

Gawkowski u Biedronia

Krzysztof Gawkowski dołączył dzisiaj do ruchu Biedronia.

– Zgodnie z obietnicą, chciałbym państwu przedstawić osobę, której nie jest wszytko jedno. Faceta, który pokazał, że liczą się dla niego przede wszystkim wartości i pewna wizja państwa, rozwoju naszego kraju, która dla niego jest ważniejsza niż stołki, pewne przywileje i pewne miejsce w jakichś strukturach – mówił o Gawkowskim Biedroń.

Krzysztof Gawkowski jest byłym wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Polityk na początku listopada ogłosił na Facebooku, że zdecydował się odejść z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Czytaj także:

Gawkowski dołączył do ruchu Biedronia. "Będzie odpowiedzialny za rozwijanie struktur"Czytaj także:

Gawkowski po odejściu z SLD: Ludzie potrzebują programu, nie partii