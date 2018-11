Czy Tusk powinien przeprosić za "bolszewików"? Polacy nie mają wątpliwości

– Gdy Polacy liczyli na siebie, to zawsze wygrywali. Skoro Piłsudski pokonał bolszewików, to wy dacie rade pokonać współczesnych bolszewików. Brońcie praw i wolności - to jest wasze zadanie – pozwiedzał w Łodzi Donald Tusk.

Z sondażu wynika, że 41 proc. ankietowanych uważa, iż Donald Tusk powinien przeprosić za słowa o "współczesnych bolszewikach". Co trzeci respondent jest przeciwnego zdania, a co czwarty (26 proc.) nie ma opinii w tej sprawie.

– Częściej za złożeniem przeprosin są mężczyźni (42 proc.), osoby w wieku 25-34 lata (47 proc.), o wykształceniu zasadniczym zawodowym (54 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców (46 proc.) – opisuje wyniki Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.