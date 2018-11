Zaspiewajmy.pl. Wspaniały projekt Narodowego Centrum Kultury

Część śpiewnika stanowią utwory spopularyzowane w czasie obu wojen światowych, w latach międzywojennych oraz po roku 1945 – wśród Żołnierzy Wyklętych. W tej grupie przeszło trzydziestu utworów, wśród których są pieśni kojarzone dziś z Legionami Polskimi, znalazło się kilka tekstów i melodii z lat wcześniejszych. Napisane w XIX wieku, śpiewane przez poprzednie pokolenia polskich żołnierzy i powstańców, zdobyły popularność bądź zostały przywrócone do świadomości ogółu naszego społeczeństwa właśnie w latach obu wojen światowych.

O ich tryumfalnym powrocie do repertuaru patriotycznego zadecydowała atrakcyjna, ponadczasowa treść lub chwytliwa, najczęściej też dobrze znana muzyka, do której od nowa pisano, bardziej aktualne, słowa. Niekiedy – choć rzadko – zdarza się, że tematykę dawnych wydarzeń poruszają pieśni (czy piosenki) napisane dziesiątki lat później, wystylizowane na utwory z epoki. Spoglądając wstecz – trochę nietypowo. bo przez pryzmat utworów muzycznych – na ostatni wiek naszych ojczystych dziejów, warto czasem sięgnąć także po nie.

– Nasz śpiewnik jest interaktywny. Oznacza to, że udostępniamy w nim akompaniamenty do utworów wykonane przez znakomitych pianistów, wraz z nutami i tekstami. Mogą one służyć pomocą wszystkim Państwu podczas „domowego śpiewania”. Własne interpretacje poszczególnych utworów, także przy wykorzystaniu gotowych akompaniamentów, mogą Państwo wysłać nam, do czego gorąco zachęcam, a najciekawsze z nich będą zaprezentowane na stronie śpiewnika. Piosenkom towarzyszą opisy historyczne i słowniczek, dzięki którym można dowiedzieć się wiele zarówno o okolicznościach ich powstania, jak i o najnowszych dziejach Polski. Nasz śpiewnik nie jest podręcznikiem historii, ale prezentuje także liczne, nieznane powszechnie, ciekawe informacje – powiedział dyrektor Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafał Wiśniewski.