Tak się rodzi faszyzm

Kiedy zatem sięgnąłem do numeru tygodnika „Polityka”, w którym to ukazał się wywiad z amerykańską polityk, jaki przeprowadził Jacek Żakowski, mogłem się spodziewać prawdziwej uczty intelektualnej. Niestety, jak to często bywa, musiałem obejść się smakiem. To, co zaserwował duet Żakowski-Albright, było co najwyżej mdłą i postną polewką.