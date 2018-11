Mocny głos premiera w Hamburgu ws. Nord Stream 2. Morawiecki zacytował Lenina

– Znam stanowisko niemieckiego rządu, ale na wschód od Odry nikt w nie wierzy, że Nord Stream 2, to projekt biznesowy; z punktu widzenia Polski to bardzo niebezpieczny projekt (..) – powiedział Mateusz Morawiecki stanowczo podkreślając, że z punktu widzenia Polski Nord Stream 2 to bardzo niebezpieczny projekt.

Szef rządu zapytał retorycznie: jeśli po zakończeniu inwestycji okaże się, że ukraiński system przesyłu gazu jest niepotrzebny, to "co powstrzyma Władimira Putina od wmaszerowania do Kijowa?". I dodał: – Teraz jest zależny od transferu gazu przez Ukrainę i musi liczyć się z ogromnymi reperkusjami takiego, jeżeli chodzi o jego główne źródło zasilania rosyjskiego budżetu. Kiedy powstanie Nord stream 2, nie będzie już od tego zależny.

Premier zacytował także w tym kontekście... Lenina. – Zdziwicie się państwo, kogo zacytuję, ale Lenin powiedział kiedyś, że kapitaliści są tak chciwi, że sprzedadzą nam sznur, przy pomocy, którego ich powiesimy. My Europejczycy mamy teraz płacić Rosjanom za gaz, oni zarobią ogromne pieniądze, które zainwestują w swój system zbrojenia a my poprosimy Amerykanów, by dali nam parasol bezpieczeństwa przeciwko Rosji. To jest logika tego, co mówił Lenin.