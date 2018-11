Polscy skoczkowie triumfują w Wiśle

Polscy skoczkowie wygrali pierwszy w tym sezonie konkurs Pucharu Świata. W konkursie drużynowym w skład zespołu weszli Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.

Biało-czerwonych do zwycięstwa poprowadził najlepszy z naszych skoczków, Kamil Stoch. I to on, pomimo nieudanych kwalifikacji, skakał najlepiej, dzięki czemu polskiej drużynie udało się przegonić inne zespoły. Drugie miejsce zajęli Niemcy ze stratą 11,1 pkt. Na trzeciej pozycji uplasowali się Austriacy. Tutaj polska przewaga była już większa – 54,6 pkt.

W niedzielę na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle rozegrany zostanie konkurs drużynowy.