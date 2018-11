Dziś Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

Po raz pierwszy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych obchodzony był w 1995 roku z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims). Rezolucja była zaproszeniem skierowanym do państw członkowskich i organizacji międzynarodowych do obchodów tego dnia, będących wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych oraz ich najbliższych.

W Polsce główne obchody, od kilku lat, odbywają się w miejscowości Zabawa koło Tarnowa m.in. przy Pomniku Ofiar Wypadków Drogowych „Przejście”. Ważnym elementem uroczystości jest zapalenie symbolicznego światła pod Pomnikiem oraz posadzenie drzewa pamięci. Ponadto, organizowane są uroczystości kościelne, spotkania z rodzinami ofiar, koncerty, seminaria naukowe.

Policjanci, dbając o bezpieczeństwo na drogach oraz solidaryzując się z rodzinami ofiar wypadków komunikacyjnych, przyłączą się do obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Funkcjonariusze podczas rozmów z kierującymi oraz pieszymi będą przypominać o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, a także obowiązujących przepisach. W swoich apelach będą zwracać się o rozwagę i ostrożność do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby każdy z nich mógł bezpiecznie dotrzeć do celu.