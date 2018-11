O. Rydzyk powinien stworzyć swoją listę do PE?

Doniesienia medialne o tym, że o. Tadeusz Rydzyk planuje stworzyć własną listę do PE, pojawiają się już od dawna. Na liście mieliby się znaleźć m. in. ministrowie rządu Beaty Szydło, którzy zostali zastąpieni przez nowych. Chodzi np. o byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. W tle narastający konflikt redemptorysty z Prawem i Sprawiedliwością.

Zaufany człowiek dyrektora Radia Maryja sonduje, czy możliwe jest wystawienie listy o. Tadeusza Rydzyka w wyborach do Parlamentu Europejskiego, którą wesprze amerykański milioner Steve Bannon – informował w sierpniu portal Gazeta.pl. Portal wskazywał, że o. Rydzyk "chce szachować PiS" przed wyborami do europarlamentu. Emisariusz redemptorysty, Dariusz Sobków, miał sondować paru polityków z obozu władzy, czy nie zgodziliby się stać twarzami listy dyrektora Radia Maryja do PE.

A co na temat potencjalnych list o. Rydzyka sądzą Polacy? Z badania przeprowadzonego na zlecenie rp.pl przez pracownię SW Research wynika, że 68,5 proc. badanych uważa, że redemptorysta nie powinien tworzyć własnej listy w eurowyborach. Przeciwnego zdania jest zaledwie 14,2 proc. Z kolei 17,3 proc. ankietowanych nie ma na ten temat zdania.