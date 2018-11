Schmidt odpowiada na ataki ws. występu w TVP: Trzeba walczyć wszędzie

W sobotę Ryszard Petru poinformował o założeniu nowej partii politycznej. Ugrupowanie pod nazwą Teraz! ma postawić na dwa filary: gospodarkę i społeczeństwo. – Uważam, że dzisiaj nikt w polskim parlamencie nie walczy o dobre rozwiązania, które umożliwiłyby polskim przedsiębiorcom, ludziom aktywnym lepsze funkcjonowanie – mówił Ryszard Petru. Na razie w skład partii weszli posłowie koła Liberalno-Społeczni, a wcześniej członkowie Nowoczesnej: Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus oraz Joanna Schmidt. Konwencja nowego ugrupowania odbędzie się 9 grudnia. Tworzący ją politycy zapowiadają nową jakość w polityce oraz otwarcie się na tych Polaków, którzy czują się zawiedzeni dotychczasowymi elitami politycznymi.

Joanna Schmidt już jako przedstawicielka ugrupowania Teraz! wzięła udział w prowadzonym przez Michała Rachonia programie "Woronicza 17". To bardzo nie spodobało się szefowi klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. PO już jakiś czas temu ogłosiła bojkot "Woronicza 17" argumentując, że program jest prowadzono w sposób rażąco stronniczy i nie do zaakceptowania dla posłów opozycji. Sławomir Neumann wykorzystał tę okazję, aby wbić podkopać wizerunek Teraz!. "Założyliście partię po to żeby chodzić do Rachonia? Ten program od wielu miesięcy bojkotuje Platforma Obywatelska a Wy TERAZ tam idziecie? Rzeczywiście PiS ma różnych pomocników" – stwierdził polityk.

Co na to Schmidt? Wpis szefa klubu PO określiła jako "absurdalną krytykę". "Trzeba walczyć wszędzie. Nieobecni nie mają racji. Współpracujmy ponad podziałami, w szerszej koalicji w sprawach fundamentalnych. Wraz z @nowepls i @sld" – napisała na Twitterze.