Empik wycofał ze sprzedaży książkę Jacka Międlara. "Lewactwo ryczy? Prawda w oczy kole"

Rzeczniczka Empiku w oświadczeniu poinformowała, że książka Jacka Międlara została zawieszona. "Podjęliśmy decyzję o zablokowaniu tego tytułu do zamówień - nie można go kupić online, za chwilę zniknie dostępność w apce. A opis książki pochodzi od wydawcy - jak w przypadku każdego tytułu. Załączam treść oświadczenia" – napisała na Twitterze.

"Wobec licznych zgłoszeń naszych klientów, co do faktu, że książka ta szerzy mowę nienawiści, a tym samym łamie polskie prawo, zdecydowaliśmy się na zablokowanie jej dostępności do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji" – poinformowała sieć Empik w oświadczeniu.

Do sytuacji odniósł się już autor książki, Jacek Międlar.

Warto pamiętać, że przed świętami Bożego Narodzenia w 2014 roku, Empik rozpoczął kampanię z udziałem "Nergala" i chwalącej się dokonaniem aborcji Marii Czubaszek. Po upływie kilkunastu dni sieć przeprosiła za kampanię, ale się z niej nie wycofała. Empik wielokrotnie pokazywał swoje wsparcie dla środowiska LGBT. Tak było również podczas tegorocznej tzw. Parady Równości.