KNF odpowiada na zarzuty Giertycha. "Są bezpodstawne"

„W poniedziałek złożę w prokuraturze nagranie rozmowy Leszka Czarneckiego z Markiem Chrzanowskim i innymi przedstawicielami KNF, które zostało zrobione w lipcu br” – zapowiedział na Facebooku Roman Giertych, przedstawiciel Leszka Czarneckiego. Jutro prokuratura ma przesłuchać Czarneckiego.

Według Giertycha na nagraniu wideo, które pochodzi z lipca 2018 roku, urzędnicy przechodzą do realizacji tzw. "planu Zdzisława", czyli przejęcia banku Czarneckiego. "Marek Chrzanowski wiedział już wówczas, że jego oferta korupcyjna została odrzucona. Przeszedł więc do realizacji jak to nazwał "planu Zdzisława". Na taśmie słychać i widać (to nagranie video), jak przedstawiciele urzędu państwowego bez żenady potwierdzają, że wiedzą o planie przejęcia banku za złotówkę. Zupełnie otwarcie potwierdzają też, że ten członek komisji brutalnie naciskał na audytora, aby podwyższył wymogi kapitałowe wobec Getin Noble Bank S.A.,a oni wykorzystując fakt, że takie naciski zostały zrobione przedstawiają z otwartym cynizmem swój zamiar podejmowania takich decyzji, które doprowadzą do tego przejęcia" – napisał.

KNF w oświadczeniu odpiera zarzuty o chęć bezprawnego przejęcia banku: "Przepisy pozwalające KNF na wydanie zgody na przejęcie banku znajdującego się w trudnej sytuacji przez bank mocny kapitałowo obowiązywały w ustawie Prawo bankowe w latach 1997 – 2016 i wielokrotnie służyły zabezpieczeniu interesu klientów przede wszystkim banków spółdzielczych przez przejęcie banku w trudnej sytuacji i kontynuację umów z klientami przez silny kapitałowo bank" - twierdzi KNF.