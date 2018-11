Prezydent: Polska powinna zajmować miejsce adekwatne do jej wielkości, położenia i znaczenia

– Różne oszczerstwa na nasz temat są mówione na zachodzie Europy, różne są tego przyczyny. Jedną z przyczyn jest bardzo ostra konkurencja, w którą weszliśmy, rozpychamy się na arenie międzynarodowej, realizując polskie interesy. Polska powinna zajmować miejsce adekwatne do jej wielkości, położenia i znaczenia w Europie. To wymaga pójścia do przodu – co czynimy. Nie każdemu to odpowiada – mówi prezydent Andrzej Duda w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność".

Prezydent podkreślił, że na scenie międzynarodowej nie ma pustych miejsc, bo wszystkie są od dawna wypełnione. – Poszerzenie naszej sfery wpływów, realizacja naszych interesów oznacza, że ktoś się musi przesunąć. Trudno się dziwić, że inni są z tego niezadowoleni i nas atakują. Ale kogo się atakuje? Silnych się atakuje. Po co atakować słabego, który nie ma żadnego znaczenia? Atakuje się tych, którzy mają znaczenie, kogoś, kto walczy o swoją pozycję, więc atakują nas – tłumaczy. Andrzej Duda przypomniał też, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. – Najlepiej wiedzą to ludzie Solidarności. Dlaczego? Bo nie kto inny, tylko ludzie Solidarności, tzn. ci, którzy stworzyli ten dziesięciomilionowy, największy na świecie ruch społeczny, jakim była Solidarność roku ’80 i później, to oni wywalczyli nam niepodległość po raz drugi – wyjaśnił.