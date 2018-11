Jakubiak: PO wymyśliła sobie pisowców i robi z nich to samo, co z Żydów robiła NSDAP

Były poseł Kukiz'15, obecnie poseł niezrzeszony, był wczoraj gościem programu „W pełnym świetle” na antenie TVP Info. W rozmowie z Ewą Bugałą mówił o sposobach działania głównej partii opozycyjnej. Jak podkreślił, Platforma Obywatelska mówi dziś: "albo jesteś z nami albo jesteś wróg". – To jest podstawowa oznaka faszyzmu – wskazał.

– NSDAP znalazła w Niemczech wspólnego wroga, a PO nie ma w Polsce Żydów, więc wymyśliła sobie pisowców i robi z pisowców to samo, co z Żydów robiła NSDAP. Tak wygrała wybory w Warszawie, bo straszyła PiS-em – mówił Marek Jakubiak i dodawał: "Idziecie do ściany. Co będziecie robili? Bomby podkładali? Samochody podpalali?".

Polityk mówił także o swoim rozstaniu z klubem Kukiz'15. Jak podkreślił, ci którzy odeszli wcale nie chcieli tego robić, ale zostali wypchnięci. – Paweł Kukiz musi zdawać sobie sprawę, że szacunek do ludzi musi być odzwierciedlany zachowaniem lidera – wskazał Jakubiak. Poseł stwierdził, że Kukiz jest "fajnym chłopakiem z jego podwórka" i że wciąż go lubi i będzie lubił. – Będę słuchał jego muzyki czy to mu się podoba czy nie – zaznaczył.