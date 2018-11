Orłowski o aferze KNF: Propozycja korupcyjna to nie jest najgorsza rzecz, która się stała

– Najgorsze jest to, co usłyszałem. Mianowicie instytucja nadzoru nad depozytami, którym psim obowiązkiem jest pilnowanie, żeby depozyty ludzi były bezpieczne i raptem się okazuje, że wewnątrz tej instytucji jest grupa piromanów, która zastanawia się w celach sobie znanych, nie wiemy, czy ze zlecenia politycznego, czy z własnego interesu, jak tu wywołać pożar w którymś banku po to, żeby łatwiej go było przejąć za darmo, nie wiadomo też w czym interesie, to dopiero skandaliczna sprawa – podkreślał.

– Mogę się domyślać, że Czarnecki po odbyciu i odsłuchaniu tej rozmowy był gotowy na to, że gdzieś w państwowych instytucjach jest szykowany plan przejęcia jego banków za złotówkę i mogę się domyślać, że postanowił się przed tym bronić – mówił.

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że szef KNF zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego w zamian za ok. 40 mln zł. Miliarder nagrał Chrzanowskiego w marcu, a prokuraturę zawiadomił na początku listopada jego pełnomocnik, Roman Giertych. Po publikacji gazety Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała oświadczenie, informując, że uważa całą sprawę za szantaż ze strony Czarneckiego oraz próbę wywarcia wpływu na Komisję w momencie, w którym jego banki borykają się z poważnymi kłopotami, a ich wartość spada. Jednak kilka godzin po ujawnieniu tych informacji szef KNF podał się do dymisji, którą szybko przyjął premier Mateusz Morawiecki.

