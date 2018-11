"Chcemy zastopować PiS-owski walec, który niszczy Polskę". KO i PSL podpisały umowę koalicyjną w sejmiku mazowieckim

Informację o podpisaniu porozumienia przekazał Andrzej Halicki. Polityk zapowiedział, że to początek większej współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. – Właśnie przed chwilą podpisaliśmy współpracę między Koalicją Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym, nie tylko w samorządzie mazowieckim, (...) ale także w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego i do parlamentu polskiego, bo przed nami bardzo ważny, kluczowy rok dla rozwoju Polski. Chcemy dalej rozwijać Mazowsze z Adamem Struzikiem jako marszałkiem na czele, ale także mocną, silną reprezentacją Koalicji Obywatelskiej w zarządzie i jako szefów w sejmiku. Chcemy tworzyć wspólne listy do PE i polskiego. (...) Chcemy zastopować PiS-owski walec, który Polskę niszczy – mówi na nagraniu zamieszczonym w sieci polityk Platformy Obywatelskiej.

Przypomnijmy, że w ostatnich wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w sejmiku województwa mazowieckiego 24 mandaty. Liczba mandatów uzyskana przez pozostałe ugrupowania nie pozwala jednak na samodzielne rządy tej partii. Koalicja Obywatelska uzyskała 18, PSL - 8, a Bezpartyjni Samorządowcy - 1 mandat.