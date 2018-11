Czarnecki z Giertychem już w prokuraturze. Przekażą nowe nagrania

Czarnecki zostanie przesłuchany jako świadek w aferze KNF. Pełnomocnik milionera na początku listopada o możliwości popełnienia przestępstwa przez, byłego już szefa KNF.

Pierwotnym terminem przesłuchania przed śląskim wydziałem zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach był piątek, jednak na prośbę Czarneckiego zmieniono termin na poniedziałek.

W sobotę Roman Giertych informował na Facebooku, że prokuraturze zostaną dostarczone również nagrania, na których utrwalone zostały rozmowy z członkami KNF, oraz samym przewodniczącym Chrzanowskim po odrzuceniu przez Czarneckiego propozycji, którą bankier uznał za korupcyjną.

Afera KNF

Przypomnijmy, że "GW" napisała we wtorek, że szef KNF zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego w zamian za ok. 40 mln zł. Miliarder nagrał Chrzanowskiego w marcu, a prokuraturę zawiadomił na początku listopada jego pełnomocnik, Roman Giertych. Po publikacji gazety Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała oświadczenie, informując, że uważa całą sprawę za szantaż ze strony Czarneckiego oraz próbę wywarcia wpływu na Komisję w momencie, w którym jego banki borykają się z poważnymi kłopotami, a ich wartość spada. Jednak kilka godzin po ujawnieniu tych informacji szef KNF podał się do dymisji, którą szybko przyjął premier Mateusz Morawiecki.