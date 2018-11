Kreml reaguje na słowa premiera Morawieckiego dot. Nord Stream 2

Premier Mateusz Morawiecki w ubiegłym tygodniu wziął udział w organizowanej w Hamburgu dyskusji pt. "Europejska perspektywa na przyszłość stosunków transatlantyckich". – Znam stanowisko niemieckiego rządu, ale na wschód od Odry nikt w nie wierzy, że Nord Stream 2 to projekt biznesowy. Z punktu widzenia Polski to bardzo niebezpieczny projekt (..) – powiedział Morawiecki.

Szef rządu zapytał retorycznie: jeśli po zakończeniu inwestycji okaże się, że ukraiński system przesyłu gazu jest niepotrzebny, to "co powstrzyma Władimira Putina od wmaszerowania do Kijowa?". I dodał: "Teraz jest zależny od transferu gazu przez Ukrainę i musi liczyć się z ogromnymi reperkusjami takiego, jeżeli chodzi o jego główne źródło zasilania rosyjskiego budżetu. Kiedy powstanie Nord stream 2, nie będzie już od tego zależny".

Do słów tych odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wypowiedź szefa polskiego rządu ocenił jako "nieudaną". – Tego typu insynuacje, o których wspominaliście, należą z pewnością do prób upolitycznienia projektu (…). Słyszymy bezpośrednie groźby pod adresem tego przedsięwzięcia ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki. To nic innego jak przejaw nieuczciwej konkurencji i próba zmuszenia Europejczyków do kupowania niekorzystnego dla nich, droższego amerykańskiego gazu – powiedział rzecznik Władimira Putina.