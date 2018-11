Episkopat przyjął stanowisko ws. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich

W przyjętym dzisiaj oświadczeniu duchowni zwrócili się do ofiar nadużyć o zgłaszanie się "do przełożonych kościelnych oraz do odpowiednich organów państwowych”.

„Stwierdzamy ze smutkiem, że również w Polsce miały miejsce sytuacje seksualnego wykorzystywania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych i osoby zaangażowane w Kościele. Powtarzamy za Papieżem Franciszkiem: »ból [dzieci i młodzieży], oraz ból ich rodzin, jest naszym bólem«. Aby dobrze rozpoznać przyczyny tych czynów i ocenić ich skalę, rozpoczęliśmy zbieranie potrzebnych danych” – głosi stanowisko.

Jak czytamy na stronie EP, w dokumencie przypomniano też że polski Kościół od lat podejmuje działania, których celem jest wyeliminowanie przestępstw związanych z nadużyciami seksualnymi wśród duchownych. „W ścisłej jedności z papieżami Benedyktem XVI i Franciszkiem zostały opracowane zasady reagowania na zło. Każdy sygnał o ewentualnych czynach przestępczych jest obejmowany dochodzeniem wstępnym, a w przypadku potwierdzenia ich prawdopodobieństwa informowana jest Stolica Apostolska i prokuratura” – wskazano w stanowisku.