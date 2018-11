Jest odpowiedź rządu ws. decyzji TSUE o Sądzie Najwyższym

Zgodnie z ustawą o SN sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, przechodzą na emeryturę. Natomiast jeśli chcą orzekać dalej, muszą zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do prezydenta.

Pod koniec lipca Sąd Najwyższy postanowił zawiesić przepisy ustawy o SN dotyczące przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku i zapytał o nie TSUE. Na początku października skargę do trybunału przeciwko Polsce skierowała również Komisja Europejska.

Tuż przed wyborami samorządowymi TSUE zarządził zabezpieczenie w sprawie niektórych zapisów nowelizacji ustawy o SN do czasu wydania orzeczenia. Sędziowie Sądu Najwyższego przeniesieni w stan spoczynku uważają, że na mocy tej decyzji TSUE mogą wrócić do pracy. Część już to zrobiła.

Informację o tym, że Polska przekazała KE odpowiedź ws. realizacji decyzji unijnego trybunału podała na Twitterze PAP.