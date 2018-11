Nieoczekiwane kłopoty ws. Brexitu. Hiszpania stawia ultimatum

Sygnały, że Hiszpania sprzeciwi się podpisaniu umowy z Wielką Brytanią, jeśli nie dojdzie wcześniej do porozumienia ws. Gibraltaru wysyłał już wcześniej rząd Pedro Sancheza. Wczoraj potwierdził to szef hiszpańskiego MSZ, który dodatkowo skrytykował autorów umowy dot. Brexitu za nieuwzględnienie oczekiwań jego kraju.

Polityk mówił, że strona hiszpańska dopiero w środę zdała sobie sprawę, że 184 artykuł umowy nie daje żadnych gwarancji w kwestii podpisania umowy pomiędzy Madrytem a Londynem ws. Gibraltaru.

Borrell powiedział, że jego rząd chce wyraźnej obietnicy, że żadne przyszłe umowy dotyczące handlu i bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania do Gibraltaru bez zgody Hiszpanii. – Trzeba to wyjaśnić. Dopóki nie będziemy mieć deklaracji i pewności co ona gwarantuje, bez względu na to, czy się z nią zgadzamy, czy nie, nie zatwierdzimy umowy z Wielką Brytanią – oświadczył.

Przypomnijmy, że nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej ma się odbyć już 25 listopada. Na nim właśnie ma być zatwierdzone porozumienie dotyczące wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.