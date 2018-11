CBA zatrzymało byłego wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 w Polsce prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

W poniedziałek na polecenie śledczych CBA zatrzymało siedem osób, w tym byłego wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a obecnie prezesa Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej Artura P., a także sędziego siatkówki oraz członka zarządu PSPS Waldemara K.

"Członkowie władz Polskiego Związku Piłki Siatkowej z zatrzymanymi osobami, które świadczyły różnego rodzaju usługi, zawarli umowy związane z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r., które zawierały zawyżone ceny usług w relacji do ich rynkowej wartości. W związku z tymi umowami wystawiane były także faktury VAT poświadczających nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne" – czytamy w komunikacie prokuratury.

Na skutek tych działań związek wypłacił różnym podmiotom i osobom prawie 7,6 mln zł.

"Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzje co do zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych, w tym ewentualnego wystąpienia do Sądu z wnioskami o ich tymczasowe aresztowanie" – podała PK w komunikacie.