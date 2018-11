„Fakt”: Kaczyński wyraził zgodę na zmiany w rządzie. Na liście głośne nazwiska

Z doniesień "Faktu" wynika, że zmiany w gabinecie Mateusza Morawieckiego mają mieć związek z aferą KNF. Polityk Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z dziennikiem podaje dwa termin, w których mogłoby dojść do rekonstrukcji rekonstrukcji rządu. „Pada termin »na mikołaja« – czyli szósty grudnia lub Boże Narodzenie” – czytamy.

Informatorzy gazety twierdzą, że wyrażając zgodę z korektę, prezes PiS Jarosław Kaczyński użył określenia "pięć plus jeden".

Do tej pory mówiło się o ewentualnym odejściu pięciorga ministrów: Beaty Szydło, Beaty Kempy, Anny Zalewskiej, Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Andrzeja Adamczyka. Kto miałby więc być tym szóstym, "plus jeden"? Jak wskazuje dziennik, były premier mógł użyć tego sformułowania celowo, aby wyczuć nastroje w Prawie i Sprawiedliwości. W przeciwnym wypadku na zagrożonej pozycji mógłby być Mariusz Błaszczak, który w zamian dostałby stanowisko marszałka Sejmu – czytamy. Inne wymieniane tu nazwisko to Zbigniew Ziobro.