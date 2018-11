Zaskakująca grafika na profilu Ryszarda Petru. "Tak, to autentyk"

"Nie istnieje coś takiego jak darmowe obiady" – takie hasło z cytatem z amerykańskiego ekonomisty Miltona Friedmana pojawiło się na Facebooku Ryszarda Petru. "Niewielkie kwoty robią wielką różnicę. Zachęcam do wsparcia naszej inicjatywy TERAZ!" – napisał na swoim profilu polityk.

Prośba o wsparcie finansowe dla nowej partii byłych polityków Nowoczesnej jest szeroko komentowana w internecie. "Nowa inicjatywa Ryszarda Petru, który poprzednią partię zostawił w długach? Mnie przekonali" – napisał na Twitterze Marcin Makowski z "Do Rzeczy". "Jakby ktoś miał wątpliwości, czy to autentyk. Tak, to autentyk" – dodał.

Były dziennikarz "Wprost" Michał Majewski pyta, "czy to jest prawdziwe?". "Dziwne to wygląda. Jakby zaczynali od zbierania na lunch" – stwierdza. "Zbierają kasę czy jedzenie?" – pisze z kolei Krzysztof Stanowski z Weszło.com.

"Niewielkie kwoty robią wielką różnicę. Za wynajęcie sali, oświetlenie i nagłośnienie trzeba zapłacić. Wszyscy wiemy, że 'nie istnieje coś takiego jak darmowe obiady'" – czytamy na stronie internetowej Teraz!. Konwencja założycielska partii odbędzie się 9 grudnia w Warszawie.