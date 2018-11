Czekają nas przyspieszone wybory? WP: Brudziński namawia Kaczyńskiego

Przyspieszone wybory mogłyby się odbyć już w pierwszym kwartale 2019 roku, czyli jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. WP przekonuje, że w obozie rządzącym coraz popularniejsze stają się głosy, że na polskiej scenie politycznej dochodzi do przesilenia, a prezes musi zareagować na ostatnie wydarzenia.

WP twierdzi, że wariant przyspieszonych wyborów jest już omawiany na Nowogrodzkiej wśród najbardziej zaufanych polityków prezesa. Decyzje, zarówno personalne jak i polityczne, mają zostać podjęte przez Kaczyńskiego w ciągu najbliższych tygodni.

Informatorzy portalu przekonują, że "wystarczy tzw. wola polityczna i wspólne stanowisko dwóch najważniejszych osób w państwie i mamy przyspieszone wybory".

Duża część polityków PiS ma być jednak przeciwna takiemu rozwiązaniu, ale ostatecznie decyzja i tak należeć będzie do Jarosława Kaczyńskiego. Swój sceptycyzm co do przyspieszonych wyborów wyraził m.in. Marek Suski. "Nie podoba mi się ten pomysł" – stwierdził szef Kancelarii premiera.

Co ciekawe przeciwni przyspieszonym wyborom mają być również politycy PO, którzy woleliby przez najbliższe miesiące "grillować" PiS za pomocą afery KNF.

