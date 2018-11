Ziobry nie będzie na wysłuchaniu w PE ws. Polski. "Zaproszenie wpłynęło za późno"

Zaproszenie na wysłuchanie w Parlamencie Europejskim otrzymali m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W planie wysłuchania poza ministrem sprawiedliwości i polskim RPO, znalazło się także wystąpienie wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa.

Jak poinformował portal polsatnews.pl, rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kanthak, Zbigniew Ziobro nie pojawi się jednak na wysłuchaniu.

– Zaproszenie wpłynęło za późno. Szacunek dla urzędu ministra konstytucyjnego wymaga by, pozostawić odpowiednio dużo czasu na podjęcie decyzji i skoordynowanie jej z innymi planami – powiedział polsatnews.pl Kanthak.

Wcześniej swoją obecność potwierdził RPO Adam Bodnar. – Wybieram do Brukseli na jutrzejsze wysłuchanie publiczne komisji ds. wolności obywatelskich PE – poinformował wczoraj w Radiu ZET. – Powiem to, co mówię w Polsce od dłuższego czasu, że jednak utrzymuje się stan zagrożenia dla praworządności. Pierwotna przyczyna jest związana z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. W momencie, kiedy Trybunał przestał funkcjonować w pełni niezależnie, przestaliśmy mieć mechanizm badania zgodności z Konstytucją ustaw i weryfikacji ich pod kątem m.in. przestrzegania zasad konstytucyjnych oraz praw i wolności obywatelskich – stwierdził.