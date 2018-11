"To powód dużej frustracji". Mazurek odpowiada Lubnauer

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” przewodnicząca Nowoczesnej stwierdziła, że afera wokół Komisji Nadzoru Finansowego jest „aferą Kaczyńskiego”. – To jest afera Kaczyńskiego, nie bawmy się w eufemizmy – powiedziała. – To on zaczął demolować instytucje państwa. To on oddał je na żer swojej partii. To ośmieliło aparat PiS do uczynienia z nich prywatnych, partyjnych folwarków – dodał Katarzyna Lubanuer.

Na jej słowa odpowiedziała na jednym z portali społecznościowych rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.

"Spadające notowania Nowoczesnej, odejście wielu członków partii oraz marginalizacja przez PO, dla pani Lubnauer są powodem dużej frustracji" – napisała Mazurek i dodała: "Obiektywne problemy, jednak nie powinny ograniczać percepcji do racjonalnego myślenia".