"Ma łzy w oczach, gdy mówi o Polsce". Kogo miała na myśli Róża Thun?

W internecie pojawiło się niecodzienne nagranie ze spotkania z Różą Thun.

– Timmermans przyszedł na tę wystawę, zobaczcie. To jest człowiek, który kocha Polskę jak mało kto, muszę Wam powiedzieć – mówi polityk na nagraniu.

W tym momencie jeden z zebranych stwierdził, że nie wszyscy doceniają starania Timmermansa.

– On jest. Jak on o Polsce mówi, to ma łzy w oczach, naprawdę – przekonywała polityk.