Pomysł na start-up? PARP ma do rozdania ponad 100 mln zł dla tych, którzy założą interes w Polsce Wschodniej

Nawet 1300 start-upów będzie mogło skorzystać z programu Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Ponad 900 ma zakończyć proces inkubacji, mając już produkt gotowy do wejścia na rynek. Do wydania jest 108 mln zł.

– Jeśli dysponujesz pomysłem na unikalny biznes, powinieneś już teraz zgłosić się do jednej z Platform startowych. Praktycy biznesowi zweryfikują potencjał twojego pomysłu, a eksperci pokierują tworzeniem modelu biznesowego przedsięwzięcia; uzyskasz profesjonalne wsparcie w opracowaniu produktu i procesie jego rynkowej weryfikacji – mówi Anna Brussa z Departamentu Rozwoju Start-upów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

– W ramach inkubacji, jako początkujący przedsiębiorca, będziesz mógł skorzystać bezpłatnie z powierzchni biurowej, uzyskasz dostęp do niezbędnych usług: księgowych, prawnych, marketingowych, a także tych specjalistycznych, związanych np. z ochroną własności intelektualnej, wzornictwem przemysłowym, materiałoznawstwem, czy z obszaru IT. A wszystko to przy wykorzystaniu zasobów najlepszych ośrodków innowacyjności w makroregionie, przy wsparciu uczelni wyższych, doświadczonych inwestorów i przedsiębiorców, w przyjaznym otoczeniu lokalnych samorządów.

O udział w programie mogą starać się młodzi przedsiębiorcy z innowacyjnymi pomysłami, którzy jeszcze nie prowadzą działalności, ich produktu nie ma jeszcze na rynku. Ważne jest, by firmę założyć w Polsce wschodniej, w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

Pomoc początkującym przedsiębiorcom zapewni sześć ośrodków z Polski Wschodniej wyspecjalizowanych we wspieraniu start-upów (Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Puławski Park Naukowo-Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny Energii, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny).

– Jeśli proces inkubacji przedsięwzięcia zakończy się powodzeniem, środki na dalszy rozwój biznesu będzie można pozyskać z PARP. Dla najlepszych start-upów bezzwrotne dotacje na sfinansowanie pierwszej sprzedaży dostępne będą już w połowie 2019 r. w ramach konkursu poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – tłumaczy Anna Brussa.

W ubiegłym roku w programie rozwoju startupów w Polsce Wschodniej 102 projekty otrzymały dotację na rozwój na łączną kwotę niemal 80 mln zł). Szczegółowa oferta Platform startowych oraz kwestionariusz zgłoszeniowy do programu znajdują się na stronie www.PlatformyStartowe.gov.pl. Swoje koncepcje mogą proponować zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły z całej Polski.

