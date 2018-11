Warszawskie spotkanie o kresowych marzeniach II RP

Sto lat temu Polska odzyskała niepodległość, a Kresy to aż połowa odrodzonego w 1918 roku kraju. Nowoczesna radiostacja, port marynarki wojennej czy samoloty to nie są pierwsze skojarzenia, jakie dziś przychodzą nam na myśl. Tymczasem Agnieszka Rybak i Anna Smółka, przypominają te zapomniane historie i zamiast opowieści o dworkach kreślą obraz Kresów nowoczesnych. A potem sprawdzają, co dziś z tej nowoczesności zostało.

Więcej o książce„Wieża Eiffla nad Piną” na stronie Wydawnictwo Czarne

Spotkanie z autorkami odbędzie się dzisiaj o godzinie 19, w Modzie na czytanie – ul. Bracka 25 (dom braci Jabłkowskich), Warszawa. Spotkanie poprowadzi Wojciech Stanisławski.