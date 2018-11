Atak nożownika w Jeleniej Górze

Do ataku doszło we wtorek w centrum miasta. Poszkodowany trafił do szpitala. Jak informują lekarze, jego stan jest poważny.

O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna został zaatakowany w jednym z mieszkań przy ul. Niepodległości w Jeleniej Górze. Z ranami kłutymi wybiegł na ulicę, gdzie upadł na chodnik. Mocno krwawił. Mężczyzna zwrócił uwagę przechodniów, którzy zawiadomili pogotowie. W stanie ciężki, ofiara nożownika trafiła do szpitala. Ranny to prawdopodobnie obywatel Ukrainy. Miał zostać dźgnięty nożem w jednym z mieszkań pobliskiego bloku. – Nie znamy wszystkich okoliczności sprawy, więc na razie nic więcej nie mogę powiedzieć – powiedziała Wirtualnej Polsce podinspektor Małgorzata Gorzelak z KMP w Jeleniej Górze potwierdziła Wirtualnej Polsce, że doszło do takiej sytuacji.